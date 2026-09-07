Musique et dextérité, Médiathèque intercommunale de Soudan, Soudan

Informations pratiques

Musique et dextérité Vendredi 2 octobre, 16h00 Médiathèque intercommunale de Soudan Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Durant Biblis en folie, un jeu vidéo sur tablette autour de la musique vous attend sur les heures de permanences !

Médiathèque intercommunale de Soudan 6 rue du Presbytère 44110 Soudan Soudan 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 28 04 82 05 https://mediatheques.cc-chateaubriant-derval.fr/accueil/soudan

Biblis en folie 2026

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