Musique folk et traditionnelle « Hélène et les garçons » au kiosque de la Canopée des Halles Kiosque du jardin Nelson Mandela paris
Musique folk et traditionnelle « Hélène et les garçons » au kiosque de la Canopée des Halles Kiosque du jardin Nelson Mandela paris jeudi 18 juin 2026.
Brel, Brassens, Joan Baez, Graeme Allwright, Bob Dylan, Simon & Garfunkel, nous sommes ravis de pouvoir de nouveau partager cette musique. On s’est retrouvé, il y a trois ans, à aimer cette époque. Alors on vous la chante. Hélène et les deux garçons (Dominique B et Dominique M) sont trois membres d’une même chorale. Ils ont constaté qu’ils avaient la même culture musicale des années 60-70. Alors ils ont eu envie de reprendre, à trois voix, les airs de cette époque en ressortant leurs guitares folk de leurs étuis poussiéreux…. !
Deux guitares et trois voix, pour des airs de musique folk et traditionnelle des années 1960-1980. Nous chantons pour vous au kiosque de la Canopée des Halles
Le jeudi 18 juin 2026
de 16h30 à 18h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T19:30:00+02:00
fin : 2026-06-18T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-18T16:30:00+02:00_2026-06-18T18:30:00+02:00
Kiosque du jardin Nelson Mandela 32, rue Berger 75001 paris
dominique.maurice.d@outlook.com
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