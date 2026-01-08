MUSIQUE FOLK : JELL-OO Eglise Saint-Martial Villars Samedi 10 octobre, 18h00 17 € dans la nef, 14 € en tribune, adhérents 14 €, gratuit pour les moins de16 ans

Pop acoustique, Folk, Soul et Jazz léger

JELL-OO est un groupe français de pop – folk originaire de Toulouse. Il a été formé en 2009 par deux musiciens passionnés : Johanna Luz (chant, ukulélé, percussions) et Vincent Barrau (guitare et chant) ; ils forment le cœur créatif et vocal du projet.

Leur musique est un savant mélange de Pop acoustique, Folk, Soul et Jazz léger ; elle combine les harmonies vocales délicates et les arrangements acoustiques chaleureux, avec une écriture souvent en anglais, inspirée par leur amour pour les musiques anglo-saxonnes.

Église chauffée, pot offert dans la salle des fêtes à l’issue du concert

https://festivillars.s2.yapla.com/fr/event-101500 0619094208 contact.festivillars@gmail.com https://www.festivillars.com/

Eglise Saint-Martial Place de l’Eglise, 24530 Villars 24530 Dordogne



