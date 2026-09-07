MUSIQUE FOLK : JELL-OO, Eglise Saint-Martial, Villars

Informations pratiques

MUSIQUE FOLK : JELL-OO Samedi 10 octobre, 18h00 Eglise Saint-Martial Dordogne

17 € dans la nef, 14 € en tribune, adhérents 14 €, gratuit pour les moins de16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T18:00:00+02:00 – 2026-10-10T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T18:00:00+02:00 – 2026-10-10T20:00:00+02:00

JELL-OO est un groupe français de pop – folk originaire de Toulouse. Il a été formé en 2009 par deux musiciens passionnés : Johanna Luz (chant, ukulélé, percussions) et Vincent Barrau (guitare et chant) ; ils forment le cœur créatif et vocal du projet.

Leur musique est un savant mélange de Pop acoustique, Folk, Soul et Jazz léger ; elle combine les harmonies vocales délicates et les arrangements acoustiques chaleureux, avec une écriture souvent en anglais, inspirée par leur amour pour les musiques anglo-saxonnes.

17 € dans la nef, 14 € en tribune, adhérents 14 €, gratuit pour les moins de16 ans

Église chauffée, pot offert dans la salle des fêtes à l’issue du concert

Eglise Saint-Martial Place de l’Eglise, 24530 Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://festivillars.s2.yapla.com/fr/event-101500 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0619094208 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.festivillars@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.festivillars.com/ »}]

Pop acoustique, Folk, Soul et Jazz léger Pop acoustique Folk