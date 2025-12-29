Tir au propulseur et ateliers peintures préhistoriques Le Cluzeau Villars

Tir au propulseur et ateliers peintures préhistoriques

Le Cluzeau Grotte de Villars Villars Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Tir au propulseur et atelier de peinture pariétal de 14h à 17h. Ces activités sont proposées sans supplément de prix avec le billet pour la grotte ou le jardin.

Tir au propulseur et atelier de peinture pariétal de 14h à 17h. Ces activités sont proposées sans supplément de prix avec le billet pour la grotte ou le jardin. .

Le Cluzeau Grotte de Villars Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 82 36 contact@grotte-villars.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tir au propulseur et ateliers peintures préhistoriques

Thruster shooting and cave painting workshop from 2pm to 5pm. These activities are offered at no extra cost with the cave or garden ticket.

L’événement Tir au propulseur et ateliers peintures préhistoriques Villars a été mis à jour le 2025-12-27 par Val de Dronne