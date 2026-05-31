Musique Huit nuits – Aveu de faiblesse Rayon vert Saint-Valery-en-Caux

Informations pratiques

Saint-Valery-en-Caux

Musique Huit nuits – Aveu de faiblesse

Rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:00:00

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

Huit Nuits est aux confluents de la chanson française et de la musique actuelle. Véritable chimère aux talents conjugués, le quatuor nous propose une rencontre intemporelle entre chanson et poésie, mêlant subtilement violoncelle, guitare, voix entrelacées, batterie et percussions. Manon Basille et Pierrick Le Bras se partagent chant, violoncelle et guitare avec une spontanéité déconcertante. Leurs timbres se mêlent, créant l’illusion d’une voix double. Les mélodies se parent d’accords simples et profonds et l’envoûtement opère immédiatement sur leurs titres aigres-doux. Le groupe nous embarque dans une odyssée nocturne aux percées lumineuses.

Plateau-apéro avec la musicienne Manon Basille, musicienne du concert Huit Nuits | Jeudi 26 novembre 18h45 à la médiathèque Christiane-Doutart

Au Rayon vert à 20h.

Durée 1H30

8 ans + .

Rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

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English : Musique Huit nuits – Aveu de faiblesse

L’événement Musique Huit nuits – Aveu de faiblesse Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre