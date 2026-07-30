Musique Jazz NO(W) BEAUTY Centre culturel L’Échiquier Pouzauges

Informations pratiques

Pouzauges

Musique Jazz NO(W) BEAUTY

Centre culturel L’Échiquier 14 La Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20 20:30:00

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

Le Centre culturel L’ÉCHIQUIER s’ouvre à de multiples expressions artistiques et culturelles. Lors de cette saison 2026-2027, laissons place au plaisir de la re-découverte et à l’expérimentation.

À saisir la beauté, c’est maintenant !

Leurs morceaux parlent du monde qui nous entoure, de leurs voyages, d’amour ou d’amitié, de leurs tourments aussi, comme une catharsis

collective, une pause dans le temps …

Quartet de Jazz dans sa forme la plus traditionnelle, les artistes ancrés dans la musique populaire et savante française et leurs influences vont des musiques improvisées à Olivier Messiaen, en passant par Claude Nougaro…

Enzo Carniel, récompensé par une Victoire du Jazz en 2020, et Damien Varaillon ont tous deux étudié au CNSM de Paris, réputé pour son excellence et son esthétique très européenne , Stéphane Adsuar fait ses classes à la Berklee School of Music de Boston, école de référence aux États-Unis. Hermon Mehari, originaire de Kansas City (Missouri), amène son héritage unique, tout en innovant dans la lignée des grands trompettistes américains.

Ensemble, ils créent un espace où toutes ces influences s’interchangent, sans nationalité, sans frontières.

Le quartet est élu Groupe de l’année par JazzMagazine et Jazz News, Coup de cœur de l’Académie Charles Cros, ainsi que dans les finalistes du Prix Evidence de l’Académie du Jazz.

Tout public. .

Centre culturel L’Échiquier 14 La Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 61 46 10 billetterie.echiquier@paysdepouzauges.fr

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English :

The L’ÉCHIQUIER Cultural Center is open to a wide range of artistic and cultural expressions. During the 2026–2027 season, let’s make room for the joy of rediscovery and experimentation.

L’événement Musique Jazz NO(W) BEAUTY Pouzauges a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges