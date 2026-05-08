[Musique & Marionnettes] Coquille Diamant Maison Jacques Prévert Dieppe

Dieppe

[Musique & Marionnettes] Coquille Diamant

Maison Jacques Prévert / Rue Montigny Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 11:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Bienvenue dans un monde miniature et merveilleux !

Au cœur de poches d’eau salée pleines de surprises, on perçoit quelques êtres vivants étonnants qui mènent leur vie loin des humains, entre bulles, algues farfelues et coquillages réinventés. Guidé par un bernard-l’ermite malicieux, on découvre cette faune marine étonnante dans une ambiance pop et colorée aux accents rétro.

Les anémones dansent et les berniques brillent embarquement immédiat pour une odyssée sous-marine pleine de poésie !

À 11h, la représentation se prolonge avec un atelier gratuit pour fabriquer ton poisson !

MARC DE BLANCHARD

Dès 4 ans .

Maison Jacques Prévert / Rue Montigny Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43

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English : [Musique & Marionnettes] Coquille Diamant

L’événement [Musique & Marionnettes] Coquille Diamant Dieppe a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie