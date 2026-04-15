Musique Nomade, Allée du Lay – Quartier Plaisance, Orvault

Musique Nomade Mercredi 17 juin, 16h00 Allée du Lay – Quartier Plaisance Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T16:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-17T16:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00

Avec Karl Richard

Participez à un grand voyage musical autour du monde. Karl vous fera découvrir de nombreux instruments de musique venant des 4 coins de la planète. En route pour cette expédition sonore !

Mercredi 17 juin · à 15h et à 16h · durée 30 min · Allée du Lay · tout public à partir de 5 ans

Allée du Lay – Quartier Plaisance 4 Allée du Lay Orvault 44700 Plaisance Loire-Atlantique Pays de la Loire

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