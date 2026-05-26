Musique Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine Théâtre Olympia Arcachon

Arcachon

Musique Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29 20:30:00

fin : 2027-01-29 22:30:00

Date(s) :

2027-01-29

Direction Arie Van Beek.

avec Véronique Gens,Soprano

Programme

CHERUBINI Ouverture L’Hôtellerie Portugaise

BERLIOZ Cantate Herminie

SCHUMANN Symphonie n°3 Rhénane

Un voyage au coeur du romantisme européen. Avec l’élan théâtral de Cherubini, l’intensité passionnée de Berlioz dans Herminie et la grandeur lumineuse de la Symphonie Rhénane de Schumann, ce programme traverse émotions, paysages et imaginaires. Trois visions, trois tempéraments, un même souffle dramatique. Arie van Beek a été percussionniste avant de devenir chef d’orchestre. Directeur musical de l’Orchestre des Pays de Savoie et Chef en résidence à l’Orchestre National de Cannes pour 2025-26, il dirige de nombreux orchestres européens, du baroque aux créations contemporaines. .

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com

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English : Musique Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

L’événement Musique Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon