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Musique Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine Théâtre Olympia Arcachon

Musique Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine Théâtre Olympia Arcachon

Musique Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine Théâtre Olympia Arcachon vendredi 29 janvier 2027.

Lieu : Théâtre Olympia

Adresse : 21 Avenue du Général de Gaulle

Ville : 33120 Arcachon

Département : Gironde

Début : vendredi 29 janvier 2027

Fin : vendredi 29 janvier 2027

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 35 35 Tarif de base plein tarif

Arcachon

Musique Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-29 20:30:00
fin : 2027-01-29 22:30:00

Date(s) :
2027-01-29

Direction Arie Van Beek.
avec Véronique Gens,Soprano

Programme
CHERUBINI Ouverture L’Hôtellerie Portugaise
BERLIOZ Cantate Herminie
SCHUMANN Symphonie n°3 Rhénane

Un voyage au coeur du romantisme européen. Avec l’élan théâtral de Cherubini, l’intensité passionnée de Berlioz dans Herminie et la grandeur lumineuse de la Symphonie Rhénane de Schumann, ce programme traverse émotions, paysages et imaginaires. Trois visions, trois tempéraments, un même souffle dramatique. Arie van Beek a été percussionniste avant de devenir chef d’orchestre. Directeur musical de l’Orchestre des Pays de Savoie et Chef en résidence à l’Orchestre National de Cannes pour 2025-26, il dirige de nombreux orchestres européens, du baroque aux créations contemporaines.   .

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75  billetterie@arcachon.com

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English : Musique Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

L’événement Musique Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon

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