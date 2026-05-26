Musique Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine Théâtre Olympia Arcachon
Musique Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine Théâtre Olympia Arcachon vendredi 29 janvier 2027.
Arcachon
Musique Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-29 20:30:00
fin : 2027-01-29 22:30:00
Date(s) :
2027-01-29
Direction Arie Van Beek.
avec Véronique Gens,Soprano
Programme
CHERUBINI Ouverture L’Hôtellerie Portugaise
BERLIOZ Cantate Herminie
SCHUMANN Symphonie n°3 Rhénane
Un voyage au coeur du romantisme européen. Avec l’élan théâtral de Cherubini, l’intensité passionnée de Berlioz dans Herminie et la grandeur lumineuse de la Symphonie Rhénane de Schumann, ce programme traverse émotions, paysages et imaginaires. Trois visions, trois tempéraments, un même souffle dramatique. Arie van Beek a été percussionniste avant de devenir chef d’orchestre. Directeur musical de l’Orchestre des Pays de Savoie et Chef en résidence à l’Orchestre National de Cannes pour 2025-26, il dirige de nombreux orchestres européens, du baroque aux créations contemporaines. .
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com
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English : Musique Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
L’événement Musique Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon
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