Musique The U2 Experience Théâtre olympia Arcachon

Arcachon

Musique The U2 Experience

Théâtre olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 20:30:00

fin : 2027-03-13 22:30:00

Date(s) :

2027-03-13

The U2 Experience est bien plus qu’un hommage au légendaire groupe irlandais. C’est une expérience immersive qui transporte le public au coeur des concerts mythiques de U2. Basé au Canada, ce tribute band a su capturer l’essence et l’énergie du célèbre quatuor, offrant une performance qui résonne avec authenticité et passion. Après avoir fait vibrer Las Vegas, The U2 Experience arrive en France, prêt à enflammer le public avec un répertoire fidèle et une mise en scène dynamique où chaque concert devient une célébration. The U2 Experience se distingue par sa capacité à recréer non seulement la musique, mais également l’atmosphère unique des concerts de U2.

En coréalisation avec Indigo Productions .

Théâtre olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com

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English : Musique The U2 Experience

L’événement Musique The U2 Experience Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon