La Roche-Canillac

Musique traditionnelle Irlandaise

La Roche-Canillac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le samedi 8 août de 18h à 22h, retrouver au jardin public derrière l’église à la Roche Canillac, une soirée de musique irlandaise avec comme invité Soul KILT, une ambiance pub en plein air, au programme musique traditionnelle, taverne, restauration, verdure. Entrée gratuite. .

La Roche-Canillac 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 49 30 35 societe-historique-19320@laposte.net

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English : Musique traditionnelle Irlandaise

L’événement Musique traditionnelle Irlandaise La Roche-Canillac a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze