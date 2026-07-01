Informations pratiques

Valoreille

Musiques à Saint’Hipp Figures féminines mythologiques

Domaine des Rochaules Valoreille Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Dans la musique occidentale, de nombreuses œuvres s’inspirent de figures féminines mythologiques comme les sirènes, bacchantes, saintes ou autres muses. Autour de la flûte, du piano et de textes évocateurs, trois artistes du festival investissent le splendide cadre des Rochaules devant un panorama à couper le souffle sur la vallée du Dessoubre. .

Domaine des Rochaules Valoreille 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@musiquesasainthipp.fr

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English : Musiques à Saint’Hipp Figures féminines mythologiques

L’événement Musiques à Saint’Hipp Figures féminines mythologiques Valoreille a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER