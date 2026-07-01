Musiques à Saint’Hipp Figures féminines mythologiques Valoreille
mardi 14 juillet 2026 · Valoreille
Informations pratiques
Valoreille
Musiques à Saint’Hipp Figures féminines mythologiques
Domaine des Rochaules Valoreille Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Dans la musique occidentale, de nombreuses œuvres s’inspirent de figures féminines mythologiques comme les sirènes, bacchantes, saintes ou autres muses. Autour de la flûte, du piano et de textes évocateurs, trois artistes du festival investissent le splendide cadre des Rochaules devant un panorama à couper le souffle sur la vallée du Dessoubre. .
Domaine des Rochaules Valoreille 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@musiquesasainthipp.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Musiques à Saint’Hipp Figures féminines mythologiques
L’événement Musiques à Saint’Hipp Figures féminines mythologiques Valoreille a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
À voir aussi à Valoreille (Doubs)
- Feux d’artifice Valoreille Valoreille 18 juillet 2026
- Eurobirdwatch comptage et découverte des oiseaux migrateurs à Valoreille Valoreille 4 octobre 2026