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AGENDA · Valoreille

Musiques à Saint’Hipp Figures féminines mythologiques Valoreille

mardi 14 juillet 2026 · Valoreille

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Domaine des Rochaules
Ville
25190 Valoreille
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Valoreille

Musiques à Saint’Hipp Figures féminines mythologiques

Domaine des Rochaules Valoreille Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Dans la musique occidentale, de nombreuses œuvres s’inspirent de figures féminines mythologiques comme les sirènes, bacchantes, saintes ou autres muses. Autour de la flûte, du piano et de textes évocateurs, trois artistes du festival investissent le splendide cadre des Rochaules devant un panorama à couper le souffle sur la vallée du Dessoubre.   .

Domaine des Rochaules Valoreille 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   contact@musiquesasainthipp.fr

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English : Musiques à Saint’Hipp Figures féminines mythologiques

L’événement Musiques à Saint’Hipp Figures féminines mythologiques Valoreille a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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