Musiques à Saint’Hipp Humel vs Beethoven Rivalités à Vienne Chamesol
mercredi 15 juillet 2026 · Chamesol
Informations pratiques
Chamesol
Musiques à Saint’Hipp Humel vs Beethoven Rivalités à Vienne
Eglise Chamesol Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Ce concert évoque l’ambiance des concerts de musique de chambre dans les jardins et salons de Vienne au début du XIXème siècle. À cette époque l’autrichien Hummel entretient avec Beethoven une amitié houleuse faite d’admiration et de rivalités. Ce programme met à l’honneur ces deux compositeurs et notamment le grand septuor pour cordes et vents de Beethoven. .
Eglise Chamesol 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Musiques à Saint’Hipp Humel vs Beethoven Rivalités à Vienne
L’événement Musiques à Saint’Hipp Humel vs Beethoven Rivalités à Vienne Chamesol a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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