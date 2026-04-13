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Musiques actuelles, Salle Hélène Dubourdieu, Saint-Médard-en-Jalles

Musiques actuelles, Salle Hélène Dubourdieu, Saint-Médard-en-Jalles

Musiques actuelles, Salle Hélène Dubourdieu, Saint-Médard-en-Jalles mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Salle Hélène Dubourdieu

Adresse : Carré des Jalles - Saint-Médard-en-Jalles

Ville : 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Département : Gironde

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif : Entrée gratuite sur réservation

Musiques actuelles Mercredi 27 mai, 19h00 Salle Hélène Dubourdieu Gironde

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T19:00:00+02:00 – 2026-05-27T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T19:00:00+02:00 – 2026-05-27T20:30:00+02:00

Par les élèves du département musiques actuelles : chant, groupes de musique actuelle, batterie, guitares électriques, clavier…

Salle Hélène Dubourdieu Carré des Jalles – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ville-saint-medard-en-jalles.maplace.fr/ »}]
Concert

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