Musiques actuelles, Salle Hélène Dubourdieu, Saint-Médard-en-Jalles

Musiques actuelles Mercredi 27 mai, 19h00 Salle Hélène Dubourdieu Gironde

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T19:00:00+02:00 – 2026-05-27T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T19:00:00+02:00 – 2026-05-27T20:30:00+02:00

Par les élèves du département musiques actuelles : chant, groupes de musique actuelle, batterie, guitares électriques, clavier…

Salle Hélène Dubourdieu Carré des Jalles – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ville-saint-medard-en-jalles.maplace.fr/ »}]

Concert