Musiques actuelles, Salle Hélène Dubourdieu, Saint-Médard-en-Jalles
Musiques actuelles, Salle Hélène Dubourdieu, Saint-Médard-en-Jalles mercredi 27 mai 2026.
Musiques actuelles Mercredi 27 mai, 19h00 Salle Hélène Dubourdieu Gironde
Entrée gratuite sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T19:00:00+02:00 – 2026-05-27T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T19:00:00+02:00 – 2026-05-27T20:30:00+02:00
Par les élèves du département musiques actuelles : chant, groupes de musique actuelle, batterie, guitares électriques, clavier…
Salle Hélène Dubourdieu Carré des Jalles – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ville-saint-medard-en-jalles.maplace.fr/ »}]
Concert
À voir aussi à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde)
- Stage de peinture pour les enfants, Salle de peinture de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles 14 avril 2026
- Tous résilients face au risque, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles 14 avril 2026
- Stage pilates-yoga parent-enfant, Studio de danse de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles 15 avril 2026
- Spectacle jeune public « Histoire de loup », Salle Georges Brassens, Saint-Médard-en-Jalles 15 avril 2026
- Ateliers parents enfants : éveil corporel, Pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles 15 avril 2026