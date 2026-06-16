Musiques au balcon Traffic Saint-Briac-sur-Mer
Musiques au balcon Traffic Saint-Briac-sur-Mer jeudi 13 août 2026.
Saint-Briac-sur-Mer
Musiques au balcon Traffic
Balcon d’Émeraude Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Composé de 4 musiciens, ce groupe de reprise Rock propose de redécouvrir les grands classiques des années 70 et 80, avec des groupes tels que The Police, Status Quo, Pink Floyd, Téléphone, Dire Straits, ZZ Top…
Libre accès concert offert par la ville de Saint-Briac-sur-Mer.
En cas d’intempérie, un repli est prévu salle de la Vigie. .
Balcon d’Émeraude Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Musiques au balcon Traffic Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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