Saint-Briac-sur-Mer

Musiques au balcon Traffic

Balcon d’Émeraude Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Composé de 4 musiciens, ce groupe de reprise Rock propose de redécouvrir les grands classiques des années 70 et 80, avec des groupes tels que The Police, Status Quo, Pink Floyd, Téléphone, Dire Straits, ZZ Top…

Libre accès concert offert par la ville de Saint-Briac-sur-Mer.

En cas d’intempérie, un repli est prévu salle de la Vigie. .

Balcon d’Émeraude Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Musiques au balcon Traffic Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme