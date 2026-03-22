Musiques celtiques Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 11:00 –

Gratuit : oui Tout public

Concert du Conservatoire de NantesLes violonistes, flûtistes et accordéonistes de l’ensemble Sionnach Glas du Conservatoire vous invitent à découvrir les sonorités traditionnelles d’Irlande et d’Écosse. Laissez-vous porter par les rythmes entraînants des répertoires jig, reel, hornpipe et polka.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/



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