MUSIQUES DU MONDE 4 rue Emile Zola Saint-Cyprien

Informations pratiques

Saint-Cyprien

MUSIQUES DU MONDE

4 rue Emile Zola 4 RUE Emile ZOLA 66750 Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-23 21:00:00

fin : 2027-04-23 22:30:00

Date(s) :

2027-04-23

VENDREDI 23

MUSIQUES DU MONDE

21h-22h30 > Romulus. 5€ (sur réservation)

4 RUE EMILE ZOLA 66750 Saint-Cyprien

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4 rue Emile Zola 4 RUE Emile ZOLA 66750 Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 06 96

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English :

FRIDAY, THE 23rd

WORLD MUSIC

9:00 p.m.–10:30 p.m. > Romulus. 5? (by reservation)

4 Rue Émile Zola, 66750 Saint-Cyprien

L’événement MUSIQUES DU MONDE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-08-12 par OT DE SAINT CYPRIEN