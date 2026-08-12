MUSIQUES DU MONDE 4 rue Emile Zola Saint-Cyprien
vendredi 23 avril 2027 · 4 rue Emile Zola · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
MUSIQUES DU MONDE
4 rue Emile Zola 4 RUE Emile ZOLA 66750 Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-23 21:00:00
fin : 2027-04-23 22:30:00
Date(s) :
2027-04-23
VENDREDI 23
MUSIQUES DU MONDE
21h-22h30 > Romulus. 5€ (sur réservation)
4 RUE EMILE ZOLA 66750 Saint-Cyprien
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4 rue Emile Zola 4 RUE Emile ZOLA 66750 Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 06 96
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English :
FRIDAY, THE 23rd
WORLD MUSIC
9:00 p.m.–10:30 p.m. > Romulus. 5? (by reservation)
4 Rue Émile Zola, 66750 Saint-Cyprien
L’événement MUSIQUES DU MONDE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-08-12 par OT DE SAINT CYPRIEN
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