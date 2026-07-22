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Musiques et légendes vieille église Saint Lunaire

vendredi 24 juillet 2026 · vieille église · Saint Lunaire

Musiques et légendes vieille église Saint Lunaire

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
20:30
Heure de fin
22:00
Lieu
vieille église
Adresse
vieille église
Ville
35800 Saint Lunaire
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
20€

Rois, reines et chevaliers peuplent ce concert. La forêt, le fantastique et le surnaturel nous environnent. La soprano nous enchante d’airs d’opéras et de mélodies romantiques liées au moyen âge. Le violoncelle apporte une touche orchestrale avec chaleur et générosité. Pour les accompagner, quel instrument traverse mieux les millénaires que la harpe ? Les compositeurs Gretry, Fauré et Massenet nous plongent dans leur vision romantique du Moyen Age. Le répertoire est d’abord intimiste avec les ballades, puis il se densiﬁe avec les airs d’opéra.

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