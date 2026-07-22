AGENDA · Saint Lunaire
Musiques et légendes vieille église Saint Lunaire
vendredi 24 juillet 2026 · vieille église · Saint Lunaire
Informations pratiques
Rois, reines et chevaliers peuplent ce concert. La forêt, le fantastique et le surnaturel nous environnent. La soprano nous enchante d’airs d’opéras et de mélodies romantiques liées au moyen âge. Le violoncelle apporte une touche orchestrale avec chaleur et générosité. Pour les accompagner, quel instrument traverse mieux les millénaires que la harpe ? Les compositeurs Gretry, Fauré et Massenet nous plongent dans leur vision romantique du Moyen Age. Le répertoire est d’abord intimiste avec les ballades, puis il se densiﬁe avec les airs d’opéra.
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