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AGENDA · Saint-Lunaire

Tir à l’arc Salle omnisports Saint-Lunaire

jeudi 23 juillet 2026 · Salle omnisports · Saint-Lunaire

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle omnisports
Adresse
Rue de la Saudrais
Ville
35800 Saint-Lunaire
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Lunaire

Tir à l’arc

Salle omnisports Rue de la Saudrais Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 11:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Séances de tir à l’arc pour les enfants de 10 ans et plus.

2 sessions à 10h et 11.h. 12 participants par session.

Gratuit, inscription obligatoire par téléphone.   .

Salle omnisports Rue de la Saudrais Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 17 70 26 80 

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English :

L’événement Tir à l’arc Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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