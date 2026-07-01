Tir à l’arc Salle omnisports Saint-Lunaire
jeudi 23 juillet 2026 · Salle omnisports · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
Tir à l’arc
Salle omnisports Rue de la Saudrais Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 11:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Séances de tir à l’arc pour les enfants de 10 ans et plus.
2 sessions à 10h et 11.h. 12 participants par session.
Gratuit, inscription obligatoire par téléphone. .
Salle omnisports Rue de la Saudrais Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 17 70 26 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Tir à l’arc Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine)
- Théâtre de marionnettes Terrain du Marais Saint-Lunaire 15 juillet 2026
- Marché gourmand Saint-Lunaire 15 juillet 2026
- Traffic Esplande du minigolf Saint Lunaire 15 juillet 2026
- Traffic Esplanade du minigolf Saint-Lunaire 15 juillet 2026
- Visite nocturne Saint-Lunaire et ses légendes Bureau Information Tourisme Saint-Lunaire 16 juillet 2026