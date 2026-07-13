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Traffic Esplanade du minigolf Saint-Lunaire

mercredi 15 juillet 2026 · Esplanade du minigolf · Saint-Lunaire

Traffic Esplanade du minigolf Saint-Lunaire

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Esplanade du minigolf
Adresse
Promenade sylvia Laraque
Ville
Saint-Lunaire

Traffic Esplanade du minigolf Saint-Lunaire Mercredi 15 juillet, 18h00

Rock Revival 70-80s

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-15T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-15T19:30:00.000+02:00

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Esplanade du minigolf Promenade sylvia Laraque Saint-Lunaire


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