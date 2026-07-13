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AGENDA · Saint Lunaire

Traffic Esplande du minigolf Saint Lunaire

mercredi 15 juillet 2026 · Esplande du minigolf · Saint Lunaire

Traffic Esplande du minigolf Saint Lunaire

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
18:00
Heure de fin
19:30
Lieu
Esplande du minigolf
Adresse
promenade Sylvia Laraque
Ville
35800 Saint Lunaire
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

Composé de 3 musiciens, ce groupe de reprise Rock propose de redécouvrir les grands classiques des années 70 et 80, avec des groupes tels que the Police, Status Quo, Pink Floyd, Téléphone, Dire Straits, ZZ Top…

Concert gratuit, offert par la ville de Saint-Lunaire

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