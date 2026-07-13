AGENDA · Saint Lunaire
Traffic Esplande du minigolf Saint Lunaire
mercredi 15 juillet 2026 · Esplande du minigolf · Saint Lunaire
Informations pratiques
Composé de 3 musiciens, ce groupe de reprise Rock propose de redécouvrir les grands classiques des années 70 et 80, avec des groupes tels que the Police, Status Quo, Pink Floyd, Téléphone, Dire Straits, ZZ Top…
Concert gratuit, offert par la ville de Saint-Lunaire
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