AGENDA · Saint-Lunaire
Beach-Soccer Grande Plage Saint-Lunaire
jeudi 16 juillet 2026 · Grande Plage · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
Beach-Soccer
Grande Plage Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
8-10 ans / 11-13 ans / 14 ans et plus. .
Grande Plage Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 17 70 26 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Beach-Soccer Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine)
- Histoires les pieds dans l’herbe ! Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire 9 juillet 2026
- Le fil de Saint-Lu Atelier couture et raccommodage Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire 10 juillet 2026
- Concours d’été au boulodrome Pétanque lunairienne Saint-Lunaire 13 juillet 2026
- Théâtre de marionnettes Terrain du Marais Saint-Lunaire 15 juillet 2026
- Visite nocturne Saint-Lunaire et ses légendes Bureau Information Tourisme Saint-Lunaire 16 juillet 2026