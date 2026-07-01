Beach-Soccer Grande Plage Saint-Lunaire

Informations pratiques

Saint-Lunaire

Beach-Soccer

Grande Plage Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

8-10 ans / 11-13 ans / 14 ans et plus. .

Grande Plage Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 17 70 26 80

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English :

L’événement Beach-Soccer Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme