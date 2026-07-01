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AGENDA · Saint-Lunaire

Beach-Soccer Grande Plage Saint-Lunaire

jeudi 16 juillet 2026 · Grande Plage · Saint-Lunaire

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Grande Plage
Adresse
Boulevard du Général de Gaulle
Ville
35800 Saint-Lunaire
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Lunaire

Beach-Soccer

Grande Plage Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

8-10 ans / 11-13 ans / 14 ans et plus.   .

Grande Plage Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 17 70 26 80 

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English :

L’événement Beach-Soccer Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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