Exposition Pierre de Coccola Salle de la Potinière Saint-Lunaire
mercredi 29 juillet 2026 · Salle de la Potinière · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
Exposition Pierre de Coccola
Salle de la Potinière 139 Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-08-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Exposition de Pierre de Coccola, artiste plasticien malouin.
Salle de la Potinière à Saint-Lunaire.
Entrée libre. .
Salle de la Potinière 139 Boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51
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English :
L’événement Exposition Pierre de Coccola Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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