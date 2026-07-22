Orchestre Symphonique des Jeunes de Strasbourg eglise paroissiale Saint Lunaire

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Magie de l’orchestre: de Berlioz à Starwars

Ce programme de concert juxtapose avec brio l’héritage romantique et la puissance des musiques de film, créant un pont entre deux univers qui, malgré leurs différences, partagent une même quête : captiver l’imagination par l’émotion et le spectacle.

L’Ouverture de Zampa de Ferdinand Hérold ouvre le bal avec une énergie théâtrale et enjouée, typique de l’opéra-comique français.Vient ensuite le Liebestraum de Liszt, une ode à la passion et à la rêverie. Suivent deux œuvres de Berlioz. La Marche troyenne, majestueuse et triomphale, évoque l’héroïsme antique, tandis que Un bal plonge l’auditeur dans une valse à la fois élégante et tourmentée, reflétant la dualité entre grâce et folie, chère au romantisme.

Le programme bascule ensuite vers le XXIe siècle avec Dragons de John Powell et la Star Wars Suite de John Williams. Ces deux œuvres, emblématiques de la musique de film, démontrent comment la musique peut raconter des histoires épiques et éveiller des émotions universelles.

Ce concert est une célébration de la musique comme art narratif, où le romantisme de Hérold, Liszt et Berlioz dialogue avec la modernité de Powell et Williams. Une expérience qui prouve que, quels que soient l’époque et le style, la musique reste un langage universel de l’émotion et de l’émerveillement.