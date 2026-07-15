Estivales Musiques Rive Gauche Musiques et légendes Vieille église de Saint Lunaire Saint-Lunaire

Informations pratiques

Saint-Lunaire

Estivales Musiques Rive Gauche Musiques et légendes

Vieille église de Saint Lunaire Place du Pilori Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Musiques et légendes par le trio Cassar Maillard Bourdon

Rois, reines et chevaliers peuplent ce concert. La forêt, le fantastique et le surnaturel nous environnent. La soprano nous enchante d’airs d’opéras et de mélodies romantiques liées au moyen âge. Le violoncelle apporte une touche orchestrale avec chaleur et générosité. Pour les accompagner, quel instrument traverse mieux les millénaires que la harpe ? Les compositeurs Gretry, Fauré et Massenet nous plongent dans leur vision romantique du Moyen Age. Le répertoire est d’abord intimiste avec les ballades, puis il se densiﬁe avec les airs d’opéra.

Billetterie sur https://www.musiquesrivegauche.com .

Vieille église de Saint Lunaire Place du Pilori Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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L’événement Estivales Musiques Rive Gauche Musiques et légendes Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme