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My Incredible 30’s Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

My Incredible 30’s Le Makeda Marseille 5e Arrondissement dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Le Makeda

Adresse : 103 rue Ferrari

Ville : 13005 Marseille 5e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 23:00:00

Tarif : 10 10 12

Marseille 5e Arrondissement

My Incredible 30’s

Samedi 27 juin 2026 de 23h à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 23:00:00
fin : 2026-06-27 03:30:00

Date(s) :
2026-06-27

Le 27 juin, ta pile électrique préférée fête ses 30 ans !
Je vous avais dit de bloquer cette date !
Le 27 juin, ta pile électrique préférée fête ses 30 ans !
Vous connaissez déjà le slogan étirez-vous et buvez de l’eau . Car au programme, je vais vous envoyer du full Caribbean ✨

Au mic, une évidence, Fkee !
Aux platines DJ Sky Sow · DJ Sun Afrika · DJ Queen J et Deejay AP !

Dress code Shine like Shaanis (strass et paillettes)

Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée   .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   com@lemakeda.com

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English :

On June 27, your favorite electric battery celebrates its 30th birthday!

L’événement My Incredible 30’s Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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