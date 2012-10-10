My Incredible 30’s Le Makeda Marseille 5e Arrondissement
My Incredible 30’s Le Makeda Marseille 5e Arrondissement dimanche 28 juin 2026.
Marseille 5e Arrondissement
My Incredible 30’s
Samedi 27 juin 2026 de 23h à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 23:00:00
fin : 2026-06-27 03:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Le 27 juin, ta pile électrique préférée fête ses 30 ans !
Je vous avais dit de bloquer cette date !
Le 27 juin, ta pile électrique préférée fête ses 30 ans !
Vous connaissez déjà le slogan étirez-vous et buvez de l’eau . Car au programme, je vais vous envoyer du full Caribbean ✨
Au mic, une évidence, Fkee !
Aux platines DJ Sky Sow · DJ Sun Afrika · DJ Queen J et Deejay AP !
Dress code Shine like Shaanis (strass et paillettes)
Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .
Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com
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English :
On June 27, your favorite electric battery celebrates its 30th birthday!
L’événement My Incredible 30’s Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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