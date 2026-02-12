Mystères Nocturnes Vieille-Église
Mystères Nocturnes Vieille-Église vendredi 3 juillet 2026.
Mystères Nocturnes
800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église Pas-de-Calais
Sortie animée pat un guide-nature du CPIE Flandre-Maritime
Ce n’est pas parce qu’il fait nuit que tout le monde dort !
Venez profiter d’une soirée en notre compagnie pour découvrir la biodiversité nocturne (chauves-souris, hiboux, petits et grands animaux) .
800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83 l.marichez@ccra.fr
