Vieille-Église

Fête de la Chicorée

Vieille-Église Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-09-20

L’automne est une saison festive et gourmande en région Audruicq Oye-Plage. Habitants, associations, collectivités, commerçants, boulangers et restaurateurs se mobilisent depuis plus de 20 ans pour célébrer leur chicorée.

De la racine à l’assiette, nous avons de quoi être fière des vertus de notre épice 100% locale !

Un Village de la Chicorée au cœur du marché d’Audruicq donnera le top départ des festivités, comme une mise en bouche avant le salon La chicorée ça se cuisine ! à Saint Folquin. Des conférences pour tout savoir sur ce fleuron de la gastronomie des Hauts-de-France, des visites guidées et Escape-Game à La Sécherie, des portes ouvertes à l’usine de torréfaction Chicorée du Nord et des ateliers cuisines rythmeront ces 4 semaines.

Sans oublier la finale du concours de gâteau à la chicorée ! et le fameux spectacle de théâtre humoristique à la Grange. Un mois entier de festivités aromatisés à la chicorée. .

Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la Chicorée Vieille-Église a été mis à jour le 2026-01-20 par CPETI Région Audruicq