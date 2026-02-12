Télé Cossette

800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Reportages locaux sérieux et enquêtes de terrain décalées proposés par la Cie Coucou Kermesse, avec Benjamin COLIN et Pierre MUYS .

800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France lagrange62162@gmail.com

L’événement Télé Cossette Vieille-Église a été mis à jour le 2026-02-09 par CPETI Région Audruicq