Télé Cossette Vieille-Église jeudi 28 mai 2026.
800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église Pas-de-Calais
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
2026-05-28
Reportages locaux sérieux et enquêtes de terrain décalées proposés par la Cie Coucou Kermesse, avec Benjamin COLIN et Pierre MUYS .
800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France lagrange62162@gmail.com
