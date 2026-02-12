Couleurs de la Nature

800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

À partir de 7 ans, public famille

Certaines plantes sauvages ont un pouvoir colorant, découvre-les à travers une petite balade et confectionne des teintures végétales de retour en salle.

Atelier animé par un guide nature du Conservatoire Botanique de BAILLEUIL .

800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83 l.marichez@ccra.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Couleurs de la Nature Vieille-Église a été mis à jour le 2026-02-10 par CPETI Région Audruicq