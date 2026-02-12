Couleurs de la Nature Vieille-Église
Couleurs de la Nature Vieille-Église mercredi 10 juin 2026.
Couleurs de la Nature
800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église Pas-de-Calais
À partir de 7 ans, public famille
Certaines plantes sauvages ont un pouvoir colorant, découvre-les à travers une petite balade et confectionne des teintures végétales de retour en salle.
Atelier animé par un guide nature du Conservatoire Botanique de BAILLEUIL .
800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83 l.marichez@ccra.fr
