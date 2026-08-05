Informations pratiques

Vibraye

MYSTERIEUX INSECTES SUR LA PISTE DES ORIGINES

Vibraye Sarthe

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

L’association Vibraye, naturellement vous propose, en droite ligne avec son fil rouge de l’année, ce documentaire fascinant Mystérieux insectes, sur la piste des origines. Réalisateur Charles-Antoine de Rouvre –

Des déserts brûlants aux steppes glacées des pôles, des prairies verdoyantes aux forêts tropicales, les insectes occupent tous les écosystèmes de notre planète. Un monde étonnant, fascinant et pourtant longtemps ignoré ! Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? De quand date leur apparition sur notre planète ? Comment et pourquoi se sont-ils autant diversifiés, multipliés ?

Comment et pourquoi certains ont développé des pouvoirs extraordinaires ? Aujourd’hui, de récentes découvertes en paléo-entomologie, de nouvelles méthodes d’exploration et d’analyse des fossiles et du vivant révèlent à quel point les insectes ont contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons. Ils ont même participé à notre propre évolution. À l’heure où certaines de leurs espèces sont en danger d’extinction ; à l’heure où l’on s’interroge sur leur place dans les écosystèmes et sur leur survie ; voici l’histoire fascinante des mystérieux insectes et du secret de leurs origines.

L’association Vibraye, naturellement vous propose, en droite ligne avec son fil rouge de l’année, ce documentaire fascinant

Mystérieux insectes, sur la piste des origines.

Réalisateur Charles-Antoine de Rouvre Durée 52 mn .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire asso.vibraye.naturellement@gmail.com

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English :

The %AB Vibraye, naturellement %BB association is pleased to present, in keeping with its theme for the year, this fascinating documentary: *Mysterious Insects: On the Trail of Their Origins*. Director: Charles-Antoine de Rouvre –

L’événement MYSTERIEUX INSECTES SUR LA PISTE DES ORIGINES Vibraye a été mis à jour le 2026-08-05 par Mairie de Vibraye