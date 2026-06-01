Mysterium Park à la Maison du Ronceray, Maison du Ronceray, Rennes
Mysterium Park à la Maison du Ronceray, Maison du Ronceray, Rennes mercredi 10 juin 2026.
Mysterium Park à la Maison du Ronceray Mercredi 10 juin, 15h00 Maison du Ronceray Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T15:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-10T15:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:30:00+02:00
Rendez-vous à la Maison du Ronceray pour apprendre à jouer à Mysterium Park, un jeu de société dans lequel un fantôme envoie des visions à l’aide de cartes illustrées pour que les joueurs médiums tentent de reconstituer la scène du crime.
Organisé par la Bibliothèque Landry
Dans le cadre de Rififi au Quartier.
Tout public.
Maison du Ronceray 110 Rue de la Poterie, 35000 Rennes Rennes 35200 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne
Jeux de société tout public jeux de société
Libellud
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