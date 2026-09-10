Mytho-man Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-25 16:00 –

Gratuit : oui Adulte, Etudiant

Création de Marion Thomas d’après le texte Le Menteur de Pierre Corneille, avec Solenn Maldémé et Bryan Mbenja EbangaSuffit-il d’être soi-même pour séduire ?Dans cette réécriture contemporaine du Menteur de Corneille, les stratégies de construction de soi dans la recherche amoureuse sont confrontées aux alexandrins du texte original. La mise en scène de Marion Thomas interroge ici les mécanismes du mensonge amoureux et du paraître dans les relations à travers les codes actuels des réseaux sociaux et du développement personnel.Portée par un dispositif scénique léger et une interprétation dynamique, la création mêle comédie classique et références contemporaines. La pièce de Corneille se rejoue avec les enjeux d’aujourd’hui, une bonne dose d’humour, un soupçon de Rambo et un poil de dinosaure !Ce spectacle est une commande d’écriture et de mise en scène du TUNantes, dans le cadre de l’année ENVOL – Parcours d’accompagnement des jeunes diplômé·es du Conservatoire de Nantes mené par le TUNantes, en partenariat avec le Conservatoire, avec le soutien de la Ville de Nantes.Production : TUNantes.Accueil en résidence : Lolab, résidence d’artistes (Nantes).

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/



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