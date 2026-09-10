Mytho-man, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Mytho-man Mercredi 25 novembre, 16h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T16:00:00+01:00 – 2026-11-25T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-25T16:00:00+01:00 – 2026-11-25T17:00:00+01:00

Création de Marion Thomas d’après le texte Le Menteur de Pierre Corneille, avec Solenn Maldémé et Bryan Mbenja Ebanga

Suffit-il d’être soi-même pour séduire ?

Dans cette réécriture contemporaine du Menteur de Corneille, les stratégies de construction de soi dans la recherche amoureuse sont confrontées aux alexandrins du texte original. La mise en scène de Marion Thomas interroge ici les mécanismes du mensonge amoureux et du paraître dans les relations à travers les codes actuels des réseaux sociaux et du développement personnel.

Portée par un dispositif scénique léger et une interprétation dynamique, la création mêle comédie classique et références contemporaines. La pièce de Corneille se rejoue avec les enjeux d’aujourd’hui, une bonne dose d’humour, un soupçon de Rambo et un poil de dinosaure !

Ce spectacle est une commande d’écriture et de mise en scène du TUNantes, dans le cadre de l’année ENVOL – Parcours d’accompagnement des jeunes diplômés du Conservatoire de Nantes mené par le TUNantes, en partenariat avec le Conservatoire, avec le soutien de la Ville de Nantes.

Production : TUNantes.

Accueil en résidence : Lolab, résidence d’artistes (Nantes).

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

En partenariat avec le TU Nantes. Adaptation loufoque et contemporaine du « Menteur » de Pierre Corneille, mise en scène par Marion Thomas, avec Solenn Maldeme et Bryan Mbenja Ebanga.