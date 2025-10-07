Nadim : Fraicheur de vivre Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Nadim : Fraicheur de vivre Compagnie du Café-Théâtre Nantes mardi 20 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-20 20:30 – 21:40

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-up Du rire, du rythme, du plaisir… de la vie ! Nadim, c’est 11 entreprises en 11 ans, 3 prud’hommes et une fuite du Liban à 2 ans, mais ce n’est pas forcément ce dont il parle sur scène. Imprévisible et spontané, il se laisse guider par l’instant et l’énergie de son public. Son spectacle, sans fil conducteur fixe, mélange réalisme, absurde et surréalisme avec légèreté et créativité. Avec une énergie débordante, des improvisations inspirées et un sens de la répartie aiguisé, il vous entraîne dans une parenthèse joyeuse et délirante. Chaque soir peut être différent, pour une expérience toujours surprenante et hilarante. Durée : 1h10 Représentations les 20 et 21 janvier 2026 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/