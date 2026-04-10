NAGE EN EAU LIBRE OPEN SWIM STARS LE GRAU D’AGDE Agde

Agde

NAGE EN EAU LIBRE OPEN SWIM STARS

LE GRAU D’AGDE Fleuve Hérault Agde Hérault

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Une compétition unique et novatrice qui permet aux nageurs de tous niveaux de pratiquer la natation en milieu naturel au carrefour des eaux douces et salées.

Venez relever le défi de l’Open Swim 2025 Agde ! Cette compétition emblématique de natation en eau libre vous plonge au cœur d’un décor exceptionnel entre le fleuve Hérault et la Méditerranée. Que vous soyez nageur confirmé ou amateur, choisissez votre distance et vivez une expérience unique !

Programme détaillé

10h00 Ouverture du Village Nageurs

15h45 Briefing 5,5 km

16h00 Départ 5,5 km

16h45 Briefing 3 km

17h00 Départ 3 km

17h45 Briefing 1.3 km

18h00 Départ 1.3 km

19h00 Fin de la manifestation

#TEMPSFORT

#SPORT .

LE GRAU D’AGDE Fleuve Hérault Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 65 60

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English : NAGE EN EAU LIBRE OPEN SWIM STARS

A unique and innovative competition that allows swimmers of all levels to practice swimming in a natural environment at the crossroads of fresh and salt water.

L’événement NAGE EN EAU LIBRE OPEN SWIM STARS Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34