NAI Portevent Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-23 19:30 – 23:30

Gratuit : non En famille, Adulte, Jeune Public, Tout public

En septembre, Portevent met à l’honneur les cultures d’Amérique latine avec NAI ! Du Mexique à l’Argentine, en passant par le Guatemala et le Brésil, ce temps fort vous invite à voyager au rythme des musiques et des cultures latino-américaines, à travers bals, concerts, atelier jeune public, initiations et plus encore ! Samedi 12 septembreÀ partir de 17h · Fiesta MexicanaRestauration, artisanat, musique et ambiance mexicaine – Organisé par l’association mexicaine COMAL2 € Mercredi 23 septembre19h30 · La Note bleueDuo de musique et peinture en live20h30 · Milonga (Bal tango)Proposé par le collectif Mil PasosTarif : 3 € Vendredi 25 septembre20h · Léo Corrêa & Forró da GaroaConcert de musique brésilienne et bal forróPrix libre (minimum conseillé, 6 €) Samedi 26 septembre16h · Conception de petites marionnettes « Nawal »Atelier parent-enfant – à partir de 6 ansTarif unique : 10 €18h – Initiation + Roda de CapoeiraPar TerrangolaGratuit – Entrée libre20h30 · Canta, Violino !Choro brésilien · Andrew Finn Magill en trioTarifs : 5 à 15 €

Portevent Nantes 44000



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