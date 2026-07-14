Informations pratiques

NAMAS + MILENA CASEDO Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mercredi 4 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Un concert en partenariat avec le festival Jazz à l’Ouest

### **NAMAS**

Entre post-jazz, hip-hop et électronique, Namas compose une musique immersive portée par des mélodies envoûtantes et des grooves puissants. Après Tapestry, le trio breton affirme son identité avec Tonight, un deuxième album où les compositions acoustiques s’ouvrent à des sonorités électroniques, révélant une personnalité singulière sur la scène française. Un jazz libre, moderne et profondément évocateur.

_Gaël Bourgeault – clavier_

_Victor Dubois – batterie_

_Léo Debroise – contrebasse_

### **MILENA CASADO**

Milena Casado est une trompettiste, compositrice et productrice originaire d’Espagne. Découverte et formée par Terri Lyne Carrington au sein du BERKLEE INSTITUTE OF JAZZ AND GENDER JUSTICE, Milena se produit depuis 5 ans sur la scène Jazz Internationale au sein des formations de Terri Lyne Carrington, Vijay Iyer, Aaron Parks, Kris Davis, Freedom Riders…

Aujourd’hui basée à New-York, elle fait partie des artistes évidents de la scène contemporaine américaine. Leader de son propre quintet depuis 2 ans, elles a déjà su conquérir des festivals d’envergure internationale tels que NYC Winter JazzFest, Festival International de Jazz de Montréal, North Sea Jazz Festival, Jazz à Vitoria- Gasteiz…

_Milena Casado : trompette & direction_

_Morgan Guerin : EWI_

_Lex Korten : piano, synthétiseur_

_Kanoa Mendenhall : contrebasse_

_Jongkuk Kim : batterie_

► **Mercredi 4 novembre au Diapason**

_**20h30 > 23h · Étudiant·es : gratuit / Demandeur d’emploi, RSA, Carte sortir : 4€ / Plein tarif : 15€**_

_**>**_ [_**Réservations**_](https://www.billetweb.fr/jao-milena-casado-namas)

[_**https://youtu.be/nWLEdHCEhAI?si=Za1P9oSsDczw6KTI**_](https://youtu.be/nWLEdHCEhAI?si=Za1P9oSsDczw6KTI)

[_**https://youtu.be/T3MJ9Y6tkbE?si=rJto1tgSQj9-hv6H**_](https://youtu.be/T3MJ9Y6tkbE?si=rJto1tgSQj9-hv6H)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-04T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-04T23:30:00.000+01:00

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https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.billetweb.fr/jao-milena-casado-namas

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien



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