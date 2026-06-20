Nancy Open Air Concert Star Academy rue du zénith Maxéville

Maxéville

Nancy Open Air Concert Star Academy

rue du zénith Zénith du Grand Nancy Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 19:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Après avoir conquis près d’un million de spectateurs et offert plus de 130 représentations en France, Belgique et Suisse, le Star Academy Tour revient avec un show inédit porté par les artistes de cette nouvelle promotion.

Nouvelle saison, nouveaux artistes, nouvelle setlist, le Star Academy Tour fait peau neuve pour vous proposer un nouveau show toujours plus spectaculaire. Au programme chorégraphies endiablées, meilleures reprises de vos chansons favorites et ambiance explosive…Revivez le temps d’un soir les meilleurs moments de l’aventure au château en compagnie de vos académiciens préférés. Ne manquez pas l’événement musical incontournable de l’année et venez vivre l’expérience Star Academy en live !Tout public

45 .

rue du zénith Zénith du Grand Nancy Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

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English :

After captivating nearly a million spectators and staging more than 130 performances in France, Belgium, and Switzerland, the Star Academy Tour is back with an all-new show featuring the artists from this year’s class.

New season, new artists, new setlist—the Star Academy Tour has been completely revamped to bring you an even more spectacular show. On the program: high-energy choreography, the best covers of your favorite songs, and an explosive atmosphere… Relive the best moments of the adventure at the castle for one night alongside your favorite Star Academy contestants. Don’t miss the must-see musical event of the year—come experience Star Academy live!

L’événement Nancy Open Air Concert Star Academy Maxéville a été mis à jour le 2026-06-20 par DESTINATION NANCY