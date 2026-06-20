Nancy Open Air Spectacle Le Roi Soleil rue du zénith Maxéville

Maxéville

Nancy Open Air Spectacle Le Roi Soleil

rue du zénith Zénith du Grand Nancy Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Pour fêter son 20ème anniversaire, le spectacle mythique Le Roi Soleil produit par Dove Attia et mis en scène par Kamel Ouali, repart en tournée dans une toute nouvelle version inédite. Une nostalgie grandissante et des tubes incontournables qui ne nous ont jamais quittés Le Roi Soleil est de retour et voit les choses en grand !Tout public

35 .

rue du zénith Zénith du Grand Nancy Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

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English :

To celebrate its 20th anniversary, the legendary show Le Roi Soleil, produced by Dove Attia and directed by Kamel Ouali, is back on tour in a brand-new version. Growing nostalgia and unmissable hits that have never left us: Le Roi Soleil is back, and in a big way!

L’événement Nancy Open Air Spectacle Le Roi Soleil Maxéville a été mis à jour le 2026-06-20 par DESTINATION NANCY