Nantes à l’eau – Visite guidée Nantes (Centre ville) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 14:30 – 16:30

Gratuit : non 12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans) 12 € (tarif plein) / 7 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :https://www.levoyageanantes.fr/a-faire/visites-guidees/Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Tout public, Personne en situation de handicap

Visite guidée Le Voyage à Nantes. Au travers de ses fleuves, de ses fontaines ou de ses installations artistiques et aquatiques, l’eau est ancrée dans l’identité de Nantes. La visite met en lumière la relation entre la ville et l’eau, dans sa forme, son histoire, son architecture et ses symboles. Thématique universelle, elle est aussi une ressource inépuisable et inspire les artistes Claire Tabouret ou Cyril Pedrosa, pour ne citer qu’eux, qui puisent dans le thème de l’eau pour leurs créations. Durée : 2h Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne) Accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide (escaliers, pavés)

Nantes (Centre ville) Centre-ville Nantes 44000



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