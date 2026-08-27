Nantes Escalade Festival Le Jardin Extraordinaire Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-06 08:30 – 19:00

Gratuit : oui Certaines activités sont gratuites (voir programme) Tout public

La première édition du Nantes Escalade Festival aura lieu les 5 et 6 septembre 2026 au Jardin Extraordinaire de Nantes et au Square Aubin ! Cet événement rassemble les acteurs de l’escalade nantaise le temps d’un week-end sur les falaises et alentours de la Carrière Misery.Au programme du festival des initiations à l’escalade pour tous les publics, découverte accompagnée de la via ferrata avec 4 groupes sur des sessions d’1h30, des initiations et des démonstrations de skate line et de highline ainsi que de sessions de yoga. Samedi :INITIATION ESCALADE GRAND PUBLIC 10h-12h30 (Jardin Extraordinaire)14h-16h30 (Jardin Extraordinaire) CHALLENGE 8h30-9h30 : Vérification inscriptions9h30-10h : Briefing Marathon Vertical (en moulinette et en tête) – Pataugeoire // Briefing Urban Climbing – Square M. Schwob10h : Début des concours18h : Fin des concours19h : Annonces des résultats du Marathon Vertical VIA FERRATA 4 groupes encadrés de rotations de 1h30 entre 10h et 17h YOGA 15h30-16h15 : session parents-enfants (espace village : au niveau de l’espace slackline)16h30-17h15 : session parents-enfants (espace village : au niveau de l’espace slackline)17h30-18h30 : cours adulte 17h30-18h30 (Parc Schwob) SLACKLINE Jardin extraordinaire (Slack 44) : Découverte HIGHLINE Jardin extraordinaire (LSDO)Découverte de 9h-13h et 14h-18h dans le secteur escaladeDémonstration (sur les 2 autres highlines dans le secteur via ferrata)20h : Fermeture du site DimancheINITIATION ESCALADE GRAND PUBLIC 10h-12h30 (Square Aubin)14h-16h30 (Square Aubin) CHALLENGE 8h30-9h30 : Vérification inscriptions9h30-10h : Briefing Urban Climbing – square M. Schwob10h : Début des concours18h : Fin des concours19h : Annonces des résultats Urban Climbing VIA FERRATA 4 groupes encadrés de rotations de 1h30et groupes en pratique autonome avec matériel emprunté au loueur YOGA 8h30-9h30 : Cours adulte (Parc Schwob)16h-17h30 : Sessions 15-20min espace village : au niveau de l’espace slackline HIGHLINE Jardin Extraordinaire (LSDO)Découverte de 9h-13h et 14h-18h dans le secteur escaladeDémonstration (sur les 2 autres highlines dans le secteur via ferrata)

Le Jardin Extraordinaire Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/le-jardin-extraordinaire https://www.nantesescaladefestival.com/fr/



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