Nantes- Lecture poétique et musicale

« Concerto pour la main gauche », lu par Marie-Hélène Prouteau en musique, à propos du drame vécu par le pianiste et poète Transtömer paralysé du côté droit. Pour lui Monica, sa femme, sera désormais sa main valide. Extrait du livre de MH. Prouteau, « Ces mains pour l’inquiétude » Al Manar 2026, consacré à nos mains aux talents multiples.