Nantes- Lecture poétique et musicale
Nantes- Lecture poétique et musicale dimanche 21 juin 2026.
« Concerto pour la main gauche », lu par Marie-Hélène Prouteau en musique, à propos du drame vécu par le pianiste et poète Transtömer paralysé du côté droit. Pour lui Monica, sa femme, sera désormais sa main valide. Extrait du livre de MH. Prouteau, « Ces mains pour l’inquiétude » Al Manar 2026, consacré à nos mains aux talents multiples.
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
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- Radio Banane (représentation scolaire), Parc des Droits de l’Homme, Nantes 19 juin 2026
- Fête de la Musique – Bellevue, Pôle associatif Drac, Nantes 19 juin 2026
- Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Jacques Demy, Nantes 19 juin 2026
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