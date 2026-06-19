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Nantes- Lecture poétique et musicale

Nantes- Lecture poétique et musicale dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Nantes

Adresse : Place Dulcie September

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 11:00

Heure de fin : 11:30

« Concerto pour la main gauche », lu par Marie-Hélène Prouteau en musique, à propos du drame vécu par le pianiste et poète Transtömer paralysé du côté droit. Pour lui Monica, sa femme, sera désormais sa main valide. Extrait du livre de MH. Prouteau, « Ces mains pour l’inquiétude » Al Manar 2026, consacré à nos mains aux talents multiples.

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