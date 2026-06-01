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Radio Banane (représentation scolaire), Parc des Droits de l’Homme, Nantes

Radio Banane (représentation scolaire), Parc des Droits de l’Homme, Nantes

Radio Banane (représentation scolaire), Parc des Droits de l’Homme, Nantes vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Parc des Droits de l’Homme

Adresse : 115 rue du 4 Août 1789

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Radio Banane (représentation scolaire) Vendredi 19 juin, 15h30 Parc des Droits de l’Homme Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T15:30:00+02:00 – 2026-06-19T16:10:00+02:00
Fin : 2026-06-19T15:30:00+02:00 – 2026-06-19T16:10:00+02:00

Au cœur de la jungle, Aristote le petit singe fait une surprenante découverte et décide de lancer une radio-pirate. Cette dernière devient vite un phénomène planétaire… Imaginé comme une expérience théâtrale immersive, ce spectacle pour enfant est tiré du livre de Clémentine Mélois et Rudy Spiessert.

Places limitées
À partir de 6 ans

Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789 Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Au cœur de la jungle, Aristote le petit singe fait une surprenante découverte et décide de lancer une radio-pirate. Cette dernière devient vite un phénomène planétaire…

© Pierre Acobas

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