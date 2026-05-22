Nantes Maker Campus Nefs / Machines de l’Ile Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-05 10:00 – 19:00

Gratuit : non 10 € / 6 € réduit / Gratuit le vendredi Tout public

Pendant 3 jours, plongez dans un univers foisonnant où la technologie rencontre l’artisanat. Découvrez des ateliers, des conférences, des démonstrations et des expositions mettant en avant les dernières tendances en matière de fabrication numérique, d’objets connectés, de robotique, d’arts visuels et bien plus encore.Pour tous les âges et tous les niveauxQue vous soyez novice, amateur ou expert, Nantes Maker Campus est ouvert à tous. Nous proposons des activités adaptées à tous les âges et tous les niveaux de compétence. Venez apprendre, expérimenter et partager vos passions avec une communauté vibrante de makers et d’innovateurs???? Programmation détaillée et billetterie sur nantesmakercampus.fr

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

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