Nantes Patrimonia : Nantes se raconte avec vous !, Place Royale, Nantes

Informations pratiques

Nantes Patrimonia : Nantes se raconte avec vous ! Dimanche 20 septembre, 10h00 Place Royale Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ateliers pour explorer Nantes Patrimonia, la plateforme dédiée à l’histoire et aux patrimoines de la ville. Découvrez ses contenus, ses outils et échangez avec l’équipe qui fait vivre ce site collaboratif.

par la Direction du patrimoine et de l’archéologie – Ville de Nantes / Nantes Métropole

Place Royale 44000 Nantes Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Conçue en 1786 par l’architecte Mathurin Crucy, la place Royale a été aménagée après la destruction des remparts médiévaux en 1790. Sa fontaine majestueuse de granit bleu et bronze représente la Loire (sous la forme d’Amphitrite, fille de Neptune) et ses affluents, surmontée de la ville de Nantes.

**Ateliers** pour explorer Nantes Patrimonia, la plateforme dédiée à l’histoire et aux patrimoines de la ville. Découvrez ses contenus, ses outils et échangez avec l’équipe qui fait vivre ce site la…

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