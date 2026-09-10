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Nantes Patrimonia : Nantes se raconte avec vous !, Place Royale, Nantes

dimanche 20 septembre 2026 · Place Royale · Nantes

Nantes Patrimonia : Nantes se raconte avec vous !, Place Royale, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Royale
Adresse
44000 Nantes
Ville
Nantes
Département
Loire-Atlantique

Nantes Patrimonia : Nantes se raconte avec vous ! Dimanche 20 septembre, 10h00 Place Royale Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

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par la Direction du patrimoine et de l’archéologie – Ville de Nantes / Nantes Métropole

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