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NAO’S THE TIME BIG BAND WATTIGNIES Nantes

lundi 31 août 2026 · WATTIGNIES · Nantes

NAO’S THE TIME BIG BAND WATTIGNIES Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 31 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
19:00
Lieu
WATTIGNIES
Adresse
13 boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance, 44200 Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-31 19:00 – 21:30
Gratuit : non  Tout public 

Le Nao’s the Time Big-Band réunit des musicien·nes incontournables de la scène jazz nantaise pour présenter de la musique en grand ensemble.Plein de copain.es, des soirées de fête et de rigolade, de la création, des reprises, des riffs, des gros tuttis et des solos inspirés ! Direction artistique : Guillaume GuedinCo-direction artistique : Irina Leach  » https://www.instagram.com/guillaume.guedin/

WATTIGNIES Nantes 44200


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