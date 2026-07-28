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NAO’S THE TIME BIG BAND WATTIGNIES Nantes
lundi 31 août 2026 · WATTIGNIES · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-31 19:00 – 21:30
Gratuit : non Tout public
Le Nao’s the Time Big-Band réunit des musicien·nes incontournables de la scène jazz nantaise pour présenter de la musique en grand ensemble.Plein de copain.es, des soirées de fête et de rigolade, de la création, des reprises, des riffs, des gros tuttis et des solos inspirés ! Direction artistique : Guillaume GuedinCo-direction artistique : Irina Leach » https://www.instagram.com/guillaume.guedin/
WATTIGNIES Nantes 44200
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