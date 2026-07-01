Informations pratiques

Bazas

Napoléon

Halle de la mairie Bazas Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

NAPOLEON

D’après Chateaubriand, Victor Hugo, Tolstoi… par Maxime d’Aboville accompagné au violoncelle de Dima Tsypkin

Spectacle exceptionnel organisé par les Amis de la Cathédrale de Bazas. Tous les profits de cette soirée seront consacrés à la restauration de la cathédrale Saint Jean-Baptiste de Bazas. .

Halle de la mairie Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 64 80 40

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English : Napoléon

L’événement Napoléon Bazas a été mis à jour le 2026-07-09 par La Gironde du Sud