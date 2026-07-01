Napoléon Bazas
jeudi 23 juillet 2026 · Bazas
Informations pratiques
Bazas
Napoléon
Halle de la mairie Bazas Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
NAPOLEON
D’après Chateaubriand, Victor Hugo, Tolstoi… par Maxime d’Aboville accompagné au violoncelle de Dima Tsypkin
Spectacle exceptionnel organisé par les Amis de la Cathédrale de Bazas. Tous les profits de cette soirée seront consacrés à la restauration de la cathédrale Saint Jean-Baptiste de Bazas. .
Halle de la mairie Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 64 80 40
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English : Napoléon
L’événement Napoléon Bazas a été mis à jour le 2026-07-09 par La Gironde du Sud
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