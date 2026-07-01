Nasatyas Cercle de Tambours Chamaniques Écuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt

Informations pratiques

Saint-Didier-la-Forêt

Nasatyas Cercle de Tambours Chamaniques

Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13 18:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Ressentir, vibrer, voyager… Rencontrer ses alliés intérieurs et retrouver sa force au fil des tambours chamaniques. Un voyage sonore guidé par la sagesse ancestrale.

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Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03 francoisebossan2@gmail.com

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English :

Feel, vibrate, travel? Connect with your inner allies and rediscover your strength to the beat of shamanic drums. A journey through sound guided by ancestral wisdom.

L’événement Nasatyas Cercle de Tambours Chamaniques Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Val de Sioule