Nasatyas Cercle de Tambours Chamaniques Écuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt
lundi 13 juillet 2026 · Écuries Les Sapins · Saint-Didier-la-Forêt
Informations pratiques
Saint-Didier-la-Forêt
Nasatyas Cercle de Tambours Chamaniques
Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13 18:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Ressentir, vibrer, voyager… Rencontrer ses alliés intérieurs et retrouver sa force au fil des tambours chamaniques. Un voyage sonore guidé par la sagesse ancestrale.
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Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03 francoisebossan2@gmail.com
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English :
Feel, vibrate, travel? Connect with your inner allies and rediscover your strength to the beat of shamanic drums. A journey through sound guided by ancestral wisdom.
L’événement Nasatyas Cercle de Tambours Chamaniques Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Val de Sioule